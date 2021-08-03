Прокурор Нью-Йорка обвинила губернатора в сексуальных домогательствах к подчинённым

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс рассказала о результатах расследования в отношении губернатора Эндрю Куомо. По её словам, он сексуально домогался женщин и даже отомстил бывшему сотруднику администрации, который попытался вывести его неподобающее поведение в публичное поле.
В опубликованном 3 августа 165-страничном отчете, который включает интервью со 179 свидетелями и обзор десятков тысяч документов, говорится, что Куомо сексуально домогался как минимум 11 женщин, флиртуя, отпуская «оскорбительные комментарии наводящего и сексуального характера», позволяя себе «нежелательные и несогласованные прикосновения». Расследование показало, что такое поведение губернатора не ограничивалось членами его собственного аппарата, а распространялось и на других государственных служащих.
В докладе прокурора подробно описаны действия и слова, выходящие далеко за рамки профессиональных отношений. Пострадавшие рассказывают о том, как губернатор якобы хватал их за ягодицы, прикасался к другим частям тела, предлагал сыграть в покер на раздевание, лез целоваться, спрашивал о личной жизни и моногамии и т. п.
Прокурор отмечает, что офис Куомо был пронизан страхом и был враждебной рабочей средой для многих сотрудников. Джеймс назвала его «токсичным рабочим местом».
«Картина очень беспокоящая, но ясная: губернатор Куомо сексуально домогался бывших и действующих государственных сотрудников, нарушая федеральные законы и законы штата. Независимое расследование показало, что губернатор Куомо домогался множества женщин, многие из которых были молодыми», — сказала Джеймс на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).