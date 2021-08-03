Прокурор Нью-Йорка обвинила губернатора в сексуальных домогательствах к подчинённым

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс рассказала о результатах расследования в отношении губернатора Эндрю Куомо. По её словам, он сексуально домогался женщин и даже отомстил бывшему сотруднику администрации, который попытался вывести его неподобающее поведение в публичное поле.



В опубликованном 3 августа 165-страничном отчете, который включает интервью со 179 свидетелями и обзор десятков тысяч документов, говорится, что Куомо сексуально домогался как минимум 11 женщин, флиртуя, отпуская «оскорбительные комментарии наводящего и сексуального характера», позволяя себе «нежелательные и несогласованные прикосновения». Расследование показало, что такое поведение губернатора не ограничивалось членами его собственного аппарата, а распространялось и на других государственных служащих.