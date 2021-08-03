Россия сдает позиции, первый допинговый скандал, побитый рекорд Карелина. Как прошел 11-й день Олимпиады в Токио

Муса Евлоев Фото: Станислав Красильников/ТАСС Поделиться Поделиться







Что по медалям

Российские спортсмены в 11-й день Олимпиады завоевали две медали, зато одна из них — золотая. Награду высшей пробы добыл борец греко-римского стиля Муса Евлоев.

Евлоев выиграл в весовой категории до 97 килограммов. В решающем поединке он победил олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении со счетом 5:1. Армянский спортсмен устроил истерику после своего поражения.

На церемонии награждения он отказался надевать серебряную медаль, а во время общения с журналистами заявил: «Надо быть из России, чтобы выиграть».



Вторую медаль выиграл Никита Нагорный в упражнениях на перекладине — бронзовую. Судьи поставили ему 14,533 балла. Золото взял японец Даики Хасимото (15,066), серебро — хорват Тин Србич (14,900). Для Нагорного это третья награда. У него уже есть первое место в составе сборной России в командном первенстве, в личном многоборье он стал бронзовым призером.

Нагорный рассказал журналистам, что после многоборья у него были серьезные проблемы со здоровьем: высокая температура, ломило мышцы, кружилась голова и болел живот. Потом все прошло. Вердикт врачей: из почек вышел камень.

Провал Шубенкова и Клишиной

Из-за санкций и отсутствия аккредитации у Всероссийской федерации легкой атлетики на Олимпиаду в Токио были допущены всего десять отечественных легкоатлетов. И это в самом медалеёмком виде. Двумя из десяти избранных были Дарья Клишина и Сергей Шубенков. И оба даже не вышли на дорожку из-за травм. Сначала у прыгуньи в длину Клишиной оторвалась мышца. Со стадиона ее увозили на коляске.

https://twitter.com/MatchTV/status/1421668289923719170?s=20



А потом выбыл и бегун Шубенков из-за травмы ахилла. И оба случая очень странные.

«В истории с травмой Дарьи Клишиной на олимпийском турнире по лёгкой атлетике (и не выходом в финал) хочу напомнить, что в число 10 российских участников Игр она была включена (кстати, в нарушение принципов отбора) без медицинского допуска от ФМБА, на основании каких-то справок из Америки», — писал в своем телеграм-канале исполнительный директор Федерации легкой атлетики Московской области Андрей Митьков.

По поводу Шубенкова официальная пресс-служба сначала распространила информацию, что спортсмен на разминке перед выступлением почувствовал щелчок в районе ахилла на левой ноге, а потом резкую боль. Позже «Матч ТВ» выяснил, что о травме было известно еще до Олимпиады, но Шубенков все равно полетел, надеясь непонятно на что. Только после этого пресс-служба признала: да, травма была, но заменить Сергея уже было невозможно.

Рекорд Карелина пал

Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес вошел в историю. На Олимпиаде в Токио он выиграл четвертое золото подряд в супертяжелом весе. В финале Токио-2020 он победил Якоба Каджая из Грузии со счетом 5:0. На всей дистанции турнира он не отдал соперникам ни одного очка.



Благодаря этой победе Лопес побил рекорд Александра Карелина по числу олимпийских побед в греко-римской борьбе: у российского спортсмена их всего три.

«Александр — величайший спортсмен. Но сегодня мне удалось превзойти его. Я его очень уважаю. Карелин был мотивацией для меня, я смотрел и хотел быть еще лучше. Он настоящий медведь, пример для всех нас, мы учились на его схватках. Но сейчас я лучший, хотя и выражаю ему большое уважение и признание», — заявил Лопес после победы.

Перед Олимпиадой в Токио 38-летний борец говорил, что это точно его последние Игры. После того, как кубинцу удалось взять четвертую золотую олимпийскую медаль, он уже не был так категоричен:

«Пока не хочу говорить «да» или «нет» Олимпиаде в Париже. Я чувствую себя счастливым, я горжусь быть лучшим в мире и войти в историю».

Первый допинг-скандал

Легкоатлет из Грузии Беник Абрамян сдал на Олимпиаде в Токио положительный тест на допинг. Спортсмен был отстранен от соревнований.

Абрамян выступает в толкании ядра. В его анализах нашли следы допингового коктейля: дегидрохлорметилтестостерона (туринабол), метандиенона и тамоксифена. Первые два относятся к анаболическим стероидам, третий — к гормонам.



Положительную пробу взяли 31 июля в Токио. О результате стало известно 2 августа. 3 августа Абрамян должен был выступить, но теперь ему придется переживать совсем о другом.

Атлет имеет право оспорить запрет в Спортивном арбитражном суде (CAS), а также попросить вскрытие допинг-пробы B.

Фото дня

27-летняя пловчиха из Австралии Эмма Маккеон выиграла на Олимпиаде в Токио 4 золотые медали и 3 бронзовые на разных дистанциях.

https://twitter.com/AUSOlympicTeam/status/1422093145706094595?s=20

7 медалей на одних Играх — рекорд для женщин за всю историю Олимпиады. По количеству Маккеон повторила рекорда советской гимнастки Марии Гороховской, у которой в Хельсинки-1952 тоже было 7 наград, но меньше золотых: 2 золота и 5 серебряных медалей.

Медальный зачет

1. Китай — 32 золотых — 21 серебряных — 16 бронзовых (69 всего)

2. США — 24–27–21 (72)

3. Япония — 19–6–11 (36)

4. Австралия — 14–4–15 (33)

5. Россия — 13–21–18 (52)

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

