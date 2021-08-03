Со здания Пентагона снято оцепление. Об этом сообщили 3 августа в службе охраны Минобороны США.
Местные СМИ уточняют, что устроивший стрельбу, из-за которой был заблокирован Пентагон, ликвидирован сотрудником охраны. Журналист Fox News Линдси Уоттс пишет, что ее источник в полиции подтвердил, что офицер Пентагона был ранен в ходе инцидента. Он госпитализирован.
An Arlington police source confirms a Pentagon officer was injured and transported after shooting near metro station platform that’s put the Pentagon on lockdown. @fox5dc is on scene pic.twitter.com/E7lf8YkSSP— Lindsay Watts (@LindsayAWatts) August 3, 2021
Ранее сообщалось, что Пентагон ушел на локдаун из-за стрельбы на транзитной станции автобусов и метро неподалеку.