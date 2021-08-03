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С Пентагона сняли оцепление, стрелок ликвидирован

Со здания Пентагона снято оцепление. Об этом сообщили 3 августа в службе охраны Минобороны США.

Местные СМИ уточняют, что устроивший стрельбу, из-за которой был заблокирован Пентагон, ликвидирован сотрудником охраны. Журналист Fox News Линдси Уоттс пишет, что ее источник в полиции подтвердил, что офицер Пентагона был ранен в ходе инцидента. Он госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Пентагон ушел на локдаун из-за стрельбы на транзитной станции автобусов и метро неподалеку.

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Комментарии (3)

265916485
Представляете если бы у нас в минобороны такое случилось?)) Как бы сейчас хомячки верещали!))
veteran78
Дык может Луговой или Чапман ?
Pilat
Это был не Петров и не Боширов.
Точно вам говорю.
Но санкции все равно будут.
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