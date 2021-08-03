Как сообщил читатель «Фонтанки» Дмитрий Подберезников 3 августа, землю не поделили ЗАО «Камея» и МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела». Представители последней своими телами заграждали въезд машине с гробом.



«Мы приехали сегодня хоронить свою тетушку. Еще на той неделе моя двоюродная сестра оформила погребение на Кузьмоловском кладбище в ЗАО "Камея", они занимают территорию внутри кладбища. Мы приехали сегодня в назначенное время, а на въезде нам не дало проехать МКУ. Они между собой начали разбираться, а нас как в заложниках держали», — объяснил Подберезников.