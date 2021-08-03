Как сообщил читатель «Фонтанки» Дмитрий Подберезников 3 августа, землю не поделили ЗАО «Камея» и МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела». Представители последней своими телами заграждали въезд машине с гробом.
«Мы приехали сегодня хоронить свою тетушку. Еще на той неделе моя двоюродная сестра оформила погребение на Кузьмоловском кладбище в ЗАО "Камея", они занимают территорию внутри кладбища. Мы приехали сегодня в назначенное время, а на въезде нам не дало проехать МКУ. Они между собой начали разбираться, а нас как в заложниках держали», — объяснил Подберезников.
Дмитрий Подберезников
По словам читателя, из-за препон обеих компаний родственники, собравшиеся проводить покойницу в последний путь, чуть ли не падали в обморок. Мужчины были готовы решить вопрос кулаками, но остудить их пыл удалось приехавшим на место полицейским.
«Представьте: машина стоит, покойник лежит и родственники подпрыгивают. Там чуть до мордобоя не дошло. Я вызвал полицию, они приехали, и все немного начали шевелиться. В итоге нам пришлось переоформить документы у МКУ и доплатить им пять тысяч. Получается, что мы деньги заплатили, чтобы просто проехать», — добавил Подберезников.
После оформления документов и общения с полицейскими представители МКУ расступились. Спустя полтора часа покойницу похоронили.