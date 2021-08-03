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В Ленобласти спор хозяйствующих субъектов помешал траурной процессии. Гроб с покойницей стоял у входа на Кузьмоловское кладбище полтора часа

На Кузьмоловском кладбище в Ленобласти семье мешали похоронить родственницу

В Ленинградской области траурную процессию прервал спор хозяйствующих субъектов. Катафалк полтора часа стоял перед входом на территорию Кузьмоловского кладбища.

Как сообщил читатель «Фонтанки» Дмитрий Подберезников 3 августа, землю не поделили ЗАО «Камея» и МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела». Представители последней своими телами заграждали въезд машине с гробом.

«Мы приехали сегодня хоронить свою тетушку. Еще на той неделе моя двоюродная сестра оформила погребение на Кузьмоловском кладбище в ЗАО "Камея", они занимают территорию внутри кладбища. Мы приехали сегодня в назначенное время, а на въезде нам не дало проехать МКУ. Они между собой начали разбираться, а нас как в заложниках держали», — объяснил Подберезников.

Дмитрий Подберезников

По словам читателя, из-за препон обеих компаний родственники, собравшиеся проводить покойницу в последний путь, чуть ли не падали в обморок. Мужчины были готовы решить вопрос кулаками, но остудить их пыл удалось приехавшим на место полицейским.

«Представьте: машина стоит, покойник лежит и родственники подпрыгивают. Там чуть до мордобоя не дошло. Я вызвал полицию, они приехали, и все немного начали шевелиться. В итоге нам пришлось переоформить документы у МКУ и доплатить им пять тысяч. Получается, что мы деньги заплатили, чтобы просто проехать», — добавил Подберезников.

После оформления документов и общения с полицейскими представители МКУ расступились. Спустя полтора часа покойницу похоронили.

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Комментарии (7)

kasirer
Камея,как я помню уже года 4 как не имеет права оказывать эти услуги.
И постоянно на въезде вот этот конфликт возникает, и Фонтанка об этом писала ещё в 2019.
Вопрос только, почему Камея этим услуги по прежнему продает.
AndrewBarsik
Любое государственное или муниципальное регулирование в конечном итоге сводится к тому, что куча мордоворотов, скрывающих лица и уверенных в безнаказанности, вымогает деньги с граждан России. И всё это при молчаливом попустительстве контролирующих, надзирающих, правоохранительных как бы органов.
261782811
Эти жирные коты никак не нажрутся . Ничего святого . Всё им мало когда же подавятся. Эти барыги уже везде и в торговле и во власти и прочих местах . Родственникам усопшей стойкости и мужества . Жаль но на их месте может оказаться каждый .
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