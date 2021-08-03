Пропавшую 12-летнюю Соню из Выборга нашли в Петербурге

Как сообщает 47news 3 августа, в Петербурге нашли пропавшую 12-летнюю Софью Кириллычеву из Выборга. На данный момент ребенок находится в одном из петербургских отделов полиции, жизни школьницы ничего не угрожает.

Мать девочки рассказала изданию, что выезжает с мужем в Петербург, чтобы забрать дочку. Предположительно, она уехала из дома на электричке.

Ранее «Фонтанка» писала, что утром 2 августа 12-летняя Соня вышла из своего дома, сказав родителям, что пошла гулять с подругой. Камеры сняли лишь то, как ребенок обходит здание, далее следы терялись. Известно, что семья социальная и в поле зрения полиции не попадала.

