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Российские антимонопольщики возбудили дело о нарушении конкуренции на рынке аппаратов ИВЛ

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) выявила признаки незаконной координации экономической деятельности в действиях швейцарской компании Hamilton Medical AG на рынке аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом 3 августа сообщается на сайте ведомства.

ФАС провела выездные проверки официальных дистрибьюторов аппаратов ИВЛ швейцарского производителя. «Ведомство выявило, что компания Hamilton Medical AG направляла своим дистрибьюторам (экономически зависимым субъектам правоотношений) указания по участию в государственных и муниципальных закупках. В результате таких действий фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами, что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах», — говорится в релизе на сайте ФАС.

В итоге в отношении Hamilton Medical AG возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

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