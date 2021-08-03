Несмотря на развитие технологий и активную торговлю лекарственными препаратами в Интернете, только 13 % граждан РФ делают такие покупки онлайн. Из них только 4 % собеседников ВЦИОМ заявили, что «чаще заказывают лекарства через Интернет», ещё 9 % одинаково часто делают такие покупки в Сети и в обычных аптеках. 80 % россиян предпочитают ходить в аптеку сами, сказано в данных государственной службы социологии, которые опубликованы во вторник, 3 августа.
Каждый двадцатый россиянин (6 %) признался, что вообще обходится без лекарств.
Главные причины выбора в пользу классической аптеки: аптека близко (20 %), проще (19 %), нужно ждать доставку [в Интернете] (14 %), боюсь подделок (12 %), не умею пользоваться Интернетом (9 %), нет Интернета (8 %), не доверяю Интернету (6 %).
4 % сторонников обычных аптек уверены, что там дешевле, чем в Интернете.
При этом именно на финансовые выгоды ссылается большинство из тех, кто знает, как на самом деле устроена торговля лекарствами через Интернет. 73 % из сетевых покупателей говорят о выборе в пользу Сети, потому что «ниже цена». 24 % указывают на удобство, когда покупку можно забрать по выбранному адресу. Каждый десятый (11 %) указал на минимизацию контактов с другими покупателями лекарств.
Чаще всего россияне покупают безрецептурные лекарства — 63 %. 8 % чаще нуждаются в лекарствах, которые провизор может отпустить только при наличии рецепта от врача. 28 % нуждаются одновременно и в лекарствах без рецептов, и в рецептурных препаратах.
На этом фоне 73 % россиян говорят, что скорее не будут покупать рецептурные лекарства в Интернете, если их разрешат продавать через неаптечные интернет-платформы и площадки. Только 17 % заявляют о необходимости такой легализации бизнеса.
ВЦИОМ напоминает, что с 1 сентября 2021 года разрешается торговля нерецептурными препаратами через многопрофильные интернет-магазины, а не только онлайн-аптеки. 69 % россиян говорят, что не будут этим пользоваться. Но каждый четвёртый гражданин РФ (25 %) готов купить таблетки там, где он раньше покупал немедицинские товары.
Опрос был проведён методом телефонного интервью среди 1 600 совершеннолетних россиян.