Несмотря на развитие технологий и активную торговлю лекарственными препаратами в Интернете, только 13 % граждан РФ делают такие покупки онлайн. Из них только 4 % собеседников ВЦИОМ заявили, что «чаще заказывают лекарства через Интернет», ещё 9 % одинаково часто делают такие покупки в Сети и в обычных аптеках. 80 % россиян предпочитают ходить в аптеку сами, сказано в данных государственной службы социологии, которые опубликованы во вторник, 3 августа.



Каждый двадцатый россиянин ( 6 % ) признался, что вообще обходится без лекарств.



Главные причины выбора в пользу классической аптеки: аптека близко ( 20 % ), проще ( 19 % ), нужно ждать доставку [в Интернете] ( 14 % ), боюсь подделок ( 12 % ), не умею пользоваться Интернетом ( 9 % ), нет Интернета ( 8 %), не доверяю Интернету ( 6 % ).



4 % сторонников обычных аптек уверены, что там дешевле, чем в Интернете.



При этом именно на финансовые выгоды ссылается большинство из тех, кто знает, как на самом деле устроена торговля лекарствами через Интернет. 73 % из сетевых покупателей говорят о выборе в пользу Сети, потому что «ниже цена». 24 % указывают на удобство, когда покупку можно забрать по выбранному адресу. Каждый десятый (11 % ) указал на минимизацию контактов с другими покупателями лекарств.



Чаще всего россияне покупают безрецептурные лекарства — 63 % . 8 % чаще нуждаются в лекарствах, которые провизор может отпустить только при наличии рецепта от врача. 28 % нуждаются одновременно и в лекарствах без рецептов, и в рецептурных препаратах.



На этом фоне 73 % россиян говорят, что скорее не будут покупать рецептурные лекарства в Интернете, если их разрешат продавать через неаптечные интернет-платформы и площадки. Только 17 % заявляют о необходимости такой легализации бизнеса.

