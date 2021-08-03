Кудрин предложил рецепт борьбы с бедностью: несколько сотен миллиардов и целевые субсидии

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о мерах, которые должно предпринять правительство России для преодоления проблемы бедности в стране.
«Это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сотен миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», — подсчитал он в интервью РБК во вторник, 3 августа.
Речь идет о целевых выплатах определенным группам населения, которые могли бы, по мнению Кудрина, быстро и кардинально переломить всё возрастающую проблему бедности.
«В прошлом году бедность составила
Также прямые адресные выплаты на определенные виды товаров Кудрину кажутся более предпочтительной мерой, чем усилия по сдерживанию общего уровня цен в экономике: «Действие таких мер в течение трех-четырех месяцев уже чревато… дисбалансами. В этом смысле я скорее за целевые субсидии населению на определенные виды товаров, за скидки для особо нуждающихся, адресную помощь».