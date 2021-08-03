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Кудрин предложил рецепт борьбы с бедностью: несколько сотен миллиардов и целевые субсидии

Кудрин обнародовал свой план борьбы с бедностью

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о мерах, которые должно предпринять правительство России для преодоления проблемы бедности в стране.

«Это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сотен миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», — подсчитал он в интервью РБК во вторник, 3 августа.

Речь идет о целевых выплатах определенным группам населения, которые могли бы, по мнению Кудрина, быстро и кардинально переломить всё возрастающую проблему бедности.

«В прошлом году бедность составила 12,1 %, или более 17 млн человек. Большая часть — это семьи с детьми», — определил он круг потенциальных получателей подобных пособий, похвалив правительство, которое с прошлого года уже пошло по этому пути, начав с выплат семьям с детьми. Вместе с тем Алексей Кудрин отметил большую нагрузку, которую испытывают уже сейчас региональные бюджеты, поддерживающие малоимущих, — это около 800 млрд рублей ежегодно, и, по его мнению, федеральный центр должен взять на себя часть этих расходов.

Также прямые адресные выплаты на определенные виды товаров Кудрину кажутся более предпочтительной мерой, чем усилия по сдерживанию общего уровня цен в экономике: «Действие таких мер в течение трех-четырех месяцев уже чревато… дисбалансами. В этом смысле я скорее за целевые субсидии населению на определенные виды товаров, за скидки для особо нуждающихся, адресную помощь».

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Комментарии (15)

Alex000
Какие блин субсидии, какое сдерживание цен.
Начинать надо с минимального уровня оплаты труда.
Ага, после этого гастеров на три копейки уже не понанимаешь.
А чтобы это не толкнуло вверх желающих позадирать ценник - полностью открыть границы.
dragvs
Даже при президенте Медведеве ситуация в стране была гораздо лучше чем при Путине. По мне так очевидно что рыба гниет с головы.
SWd
Многочисленные примеры победителей лотерей явно намекают на то, что бывает, если людям просто так давать денег. Я так понимаю, что вариант, чтобы работающий человек мог обеспечивать достойный уровень жизни своей сеье - этот вариант в расчет вообще никто не берет.
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