Кудрин предложил рецепт борьбы с бедностью: несколько сотен миллиардов и целевые субсидии

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о мерах, которые должно предпринять правительство России для преодоления проблемы бедности в стране.



«Это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сотен миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», — подсчитал он в интервью РБК во вторник, 3 августа.



Речь идет о целевых выплатах определенным группам населения, которые могли бы, по мнению Кудрина, быстро и кардинально переломить всё возрастающую проблему бедности.

