Как сообщили в «Упрдор Северо-Запад», грунт размыт на внутреннем кольце КАД: от развязки на пересечении с Пулковским шоссе до развязки в узле пересечения ЗСД и Дачного проспекта.
К ремонту приступили в десять часов утра, закончить работы планируют к 19:30. На это время для автомобилистов вводят ограничение по скорости: не быстрее 50 км/ч на съезде.
Ливень, который прошёл в городе накануне, также скорректировал график ремонта с полным перекрытием съезда на развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом.
На юге КАД в дождь размыло грунт. Ремонт будет тормозить водителей до вечера
В районе 70-го километра петербургской кольцевой автодороги Петербурга 3 августа устраняют последствия размыва грунта. На время ремонта водителям предстоит сбрасывать скорость.
Как сообщили в «Упрдор Северо-Запад», грунт размыт на внутреннем кольце КАД: от развязки на пересечении с Пулковским шоссе до развязки в узле пересечения ЗСД и Дачного проспекта.