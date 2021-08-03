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На юге КАД в дождь размыло грунт. Ремонт будет тормозить водителей до вечера

В районе 70-го километра петербургской кольцевой автодороги Петербурга 3 августа устраняют последствия размыва грунта. На время ремонта водителям предстоит сбрасывать скорость.

Как сообщили в «Упрдор Северо-Запад», грунт размыт на внутреннем кольце КАД: от развязки на пересечении с Пулковским шоссе до развязки в узле пересечения ЗСД и Дачного проспекта.

К ремонту приступили в десять часов утра, закончить работы планируют к 19:30. На это время для автомобилистов вводят ограничение по скорости: не быстрее 50 км/ч на съезде.

Ливень, который прошёл в городе накануне, также скорректировал график ремонта с полным перекрытием съезда на развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом.

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Комментарии (1)

266187630
нужно срочно принять поправки в конституцию и продлить путина!
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