В центре Петербурга задержали мужчину, который поджег машину. Владелица рассказала об угрозах должника

Пять дней потребовалось полицейским, чтобы найти подозреваемого в поджоге черного «Шевроле Круз». Владелица иномарки предполагает, что возгорание — дело рук агрессивного должника.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 3 августа, иномарка загорелась около часа ночи во дворе дома 86 по 15-й линии 29 июля. Машина принадлежит 58-летней жительнице дома.
После возгорания полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества».
А накануне в 8:40 в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Василеостровского района у дома 11/13 по улице 9-й Советской задержали подозреваемого — 29-летнего мужчину.
Как рассказала «Фонтанке» пострадавшая, полиции она сразу сообщила, что её семья — она сама, муж и сын — долгое время получала угрозы от знакомого, которому ранее одолжила около 100 тысяч рублей. Мужчина не только не жаждал возвращать деньги, но и считал себя обиженным из-за того, что его попросили покинуть квартиру, в которой он некоторое время жил с согласия знакомых.
Незадолго до поджога машины муж потерпевшей нашел на автобусе (занимается туристическими перевозками) «предупреждение» — длинную царапину по борту.