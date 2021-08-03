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В центре Петербурга задержали мужчину, который поджег машину. Владелица рассказала об угрозах должника

Полицейские задержали петербуржца, который поджег машину на Васильевском острове

Пять дней потребовалось полицейским, чтобы найти подозреваемого в поджоге черного «Шевроле Круз». Владелица иномарки предполагает, что возгорание — дело рук агрессивного должника.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 3 августа, иномарка загорелась около часа ночи во дворе дома 86 по 15-й линии 29 июля. Машина принадлежит 58-летней жительнице дома.

После возгорания полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества».

А накануне в 8:40 в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Василеостровского района у дома 11/13 по улице 9-й Советской задержали подозреваемого — 29-летнего мужчину.

Как рассказала «Фонтанке» пострадавшая, полиции она сразу сообщила, что её семья — она сама, муж и сын — долгое время получала угрозы от знакомого, которому ранее одолжила около 100 тысяч рублей. Мужчина не только не жаждал возвращать деньги, но и считал себя обиженным из-за того, что его попросили покинуть квартиру, в которой он некоторое время жил с согласия знакомых.

Незадолго до поджога машины муж потерпевшей нашел на автобусе (занимается туристическими перевозками) «предупреждение» — длинную царапину по борту.

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Комментарии (1)

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так дали бы Ему еще денег - на время успокоился бы!
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