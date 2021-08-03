В центре Петербурга задержали мужчину, который поджег машину. Владелица рассказала об угрозах должника

Пять дней потребовалось полицейским, чтобы найти подозреваемого в поджоге черного «Шевроле Круз». Владелица иномарки предполагает, что возгорание — дело рук агрессивного должника.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 3 августа, иномарка загорелась около часа ночи во дворе дома 86 по 15-й линии 29 июля. Машина принадлежит 58-летней жительнице дома.



После возгорания полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества».



А накануне в 8:40 в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Василеостровского района у дома 11/13 по улице 9-й Советской задержали подозреваемого — 29-летнего мужчину.

