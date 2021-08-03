Заболеваемость коронавирусом падает по России, но не в Петербурге. Город почти догнал Москву

Заболеваемость пошла на спад: накануне было зафиксировано 23 508 случаев. В Петербурге же почти без изменений: 1 910 заразившихся за 24 часа против 1 914 вчера.



Город почти догнал Москву по этому показателю: в столице за сутки выявили 1 952 заболевших. На третьем месте традиционно Подмосковье ( 1 540 случаев). За весь период пандемии в России зафиксировано 6 334 195 случаев коронавируса.

