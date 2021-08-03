Заболеваемость пошла на спад: накануне было зафиксировано
Город почти догнал Москву по этому показателю: в столице за сутки выявили
Заболеваемость коронавирусом падает по России, но не в Петербурге. Город почти догнал Москву
За последние сутки в России выявили
Заболеваемость пошла на спад: накануне было зафиксировано
Город почти догнал Москву по этому показателю: в столице за сутки выявили
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