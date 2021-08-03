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Заболеваемость коронавирусом падает по России, но не в Петербурге. Город почти догнал Москву

За последние сутки в России выявили 22 010 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость пошла на спад: накануне было зафиксировано 23 508 случаев. В Петербурге же почти без изменений: 1 910 заразившихся за 24 часа против 1 914 вчера.

Город почти догнал Москву по этому показателю: в столице за сутки выявили 1 952 заболевших. На третьем месте традиционно Подмосковье (1 540 случаев). За весь период пандемии в России зафиксировано 6 334 195 случаев коронавируса.

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Комментарии (6)

266187630
нужно больше, много больше парадов!
Виталий Кувшинов
Меньше 2х тысяч на 5 млн. город - чего тут вообще обсуждать? На это просто не нужно обращать внимание.
Жора__
Лукавая цифра! Вы привяжите заболевших к населению города! Санкт-Петербург - чемпион! (((
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