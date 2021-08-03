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После квартирного пожара в Колпино нашли погибшего

Пожар в девятиэтажке тушили в Колпинском районе Петербурга ночью 3 августа. В одной из комнат обгоревшей квартиры нашли погибшего, обстоятельства его гибели устанавливает Следственный комитет.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на бульваре Трудящихся, 24, поступил немногим позже половины четвёртого часа ночи. Горела трёхкомнатная квартира, тушить её приехали три расчёта и дюжина пожарных.

В ведомстве «Фонтанке» уточнили, что троих эвакуированных жильцов осмотрели сотрудники скорой, но госпитализация им не потребовалась.

В четыре часа возгорание было локализовано, спасатели прошли в горевшую комнату и обнаружили погибшего человека. Причину его смерти предстоит установить судмедэкспертам, обстоятельства изучит Следственный комитет.

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