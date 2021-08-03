В России женщинам разрешили работать авиамеханиками и обслуживать самолеты

Министерство труда и соцзащиты РФ внесло изменения в перечень профессий, где ограничивается применение женского труда. Соответствующий приказ главы ведомства Антона Котякова опубликован 2 августа на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 марта 2022 года.



Как сообщает 3 августа «Российская газета», с начала 2021 года трудовое законодательство в части охраны труда женщин было значительно переработано. Если ранее перечень запрещенных для женщин профессий содержал 400 позиций, то теперь сократился до 100.

