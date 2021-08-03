В России женщинам разрешили работать авиамеханиками и обслуживать самолеты

Министерство труда и соцзащиты РФ внесло изменения в перечень профессий, где ограничивается применение женского труда. Соответствующий приказ главы ведомства Антона Котякова опубликован 2 августа на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 марта 2022 года.
Как сообщает 3 августа «Российская газета», с начала 2021 года трудовое законодательство в части охраны труда женщин было значительно переработано. Если ранее перечень запрещенных для женщин профессий содержал 400 позиций, то теперь сократился до 100.
«Ранее сфера металлообработки была для женщин под полным запретом. Теперь женщинам нельзя работать только по таким позициям, как котельщик, токарь на токарно-давильных станках, чеканщик, занятый на работах ручным пневматическим инструментом», — рассказала изданию адвокат Софья Рубасская.
Уточнен перечень запрещенных профессий в нефте- и газодобывающей промышленности. Ограничения установлены на работы, связанные с монтажом и обслуживанием технологического оборудования, ремонтом нефтепромыслового оборудования.
Кроме того, приказом ведомства отменяется пункт, запрещавший женщинам работать авиамеханиками и инженерами, занятыми на техническом обслуживании самолетов и вертолетов.