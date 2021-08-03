Главу «Белорусского дома», помогавшего противникам Лукашенко, нашли мертвым в Киеве

Тело главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова нашли в одном из парков Киева неподалеку от его дома. Об этом в ночь на 3 августа сообщили в киевской полиции.



С места происшествия изъяты мобильный телефон и личные вещи погибшего. Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). Проверяется версия убийства, замаскированного под суицид.



Шишлов пропал накануне во время пробежки. В пресс-службе «Белорусского дома» говорили, что с его номера было сделано несколько звонков-«глухарей» (сбрасывали сразу после ответа). «Белорусский дом на Украине» помогает оппонентам Александра Лукашенко, покинувшим Белоруссию.

