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Охранник взял покататься мини-грузовик с ключами в бардачке со стоянки, но попал в ДТП на Октябрьской набережной

Полиция нашла неудачливого угонщика мини-грузовика со стоянки на Глухоозёрском шоссе

За несколько часов сотрудники полиции Невского района в Петербурге нашли человека, который воспользовался доверчивостью экспедитора, оставившего на стоянке машину открытой.

Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, белый «Форд Транзит» пропал со стоянки на Глухоозёрском шоссе после полуночи накануне. По словам водителя, который работает экспедитором в одной из петербургских компаний, он каждую ночь ставит «Форд» на парковке, двери не запирает, а ключ оставляет в бардачке. Якобы это нужно для того, чтобы ею могли пользоваться другие сотрудники компании, но только на территории стоянки.

Сам мини-грузовик нашли со вмятинами после ДТП у дома 40 по Октябрьской набережной.

А около двух дня в полицию с явкой с повинной пришел 21-летний охранник стоянки, который сообщил, что угнал с охраняемого объекта машину, попал на ней в ДТП и, испугавшись, убежал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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Комментарии (5)

mika
Мне кажется, или эта новость была пару дней назад?
Ref
Зачем оставлять ключ в открытой машине?
А13579
Сколько ещё в России Бородачей.
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