В тиктоке обнаружили «самого стильного примата в мире»

Самка орангутана, примерившая темные очки, которые уронила посетительница зоопарка в Индонезии, стала звездой интернета. Видео жительницы Сан-Франциско Лолы Тесту, выложенное накануне, 2 августа стало вирусным.
Буквально за сутки оно набрало больше 24 млн просмотров. Тесту в минутном ролике рассказывает о том, как уронила свои солнцезащитные очки в вольер с орангутанами. Самка поднимает их, примеряет, а потом возвращает в обмен на угощение. Пользователей восхитило поведение обезьяны: «Самый стильный примат, что я когда-либо видел», — пишут они.
@minorcrimes
So I’m down a pair of sunglasses but up a very good story ##monke♬ original sound - Lola Testu
Причем сам случай скорее всего произошел еще весной — тогда и было выложено первое видео с обезьяной, примеряющей очки. Однако никакого ажиотажа он не вызвал.