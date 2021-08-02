Жители Кудрово 2 августа опубликовали в соцсетях видеозапись похождений соседа-вандала. На кадрах мужчина сражается с дверью и, пусть не с первой попытки, но побеждает её.



47news выяснили, что камеры зафиксировали буйного жильца в подъезде дома № 11 по улице Пражской. На видео мужчина ведёт себя агрессивно, пытается пробить стекло двери головой. Получается не сразу, но стекло всё-таки трескается. Вандала не смутил ни объектив, ни возможность быть застуканным на месте происшествия. Сделав дело, он довольный собой вышел на улицу.