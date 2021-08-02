Жители Кудрово 2 августа опубликовали в соцсетях видеозапись похождений соседа-вандала. На кадрах мужчина сражается с дверью и, пусть не с первой попытки, но побеждает её.
47news выяснили, что камеры зафиксировали буйного жильца в подъезде дома № 11 по улице Пражской. На видео мужчина ведёт себя агрессивно, пытается пробить стекло двери головой. Получается не сразу, но стекло всё-таки трескается. Вандала не смутил ни объектив, ни возможность быть застуканным на месте происшествия. Сделав дело, он довольный собой вышел на улицу.
Как рассказали 47news местные, в вандале они узнали жителя соседнего дома № 13 по имени Алёша. По их словам, он не первый раз совершает странные набеги в их ЖК. Уже не раз по его душу приезжала полиция. Об очередном подвиге Алексея стало известно сегодня, 2 августа, в День ВДВ. Но его подъездное лихачество не имеет никакого отношения к празднику десантников. Куролесил мужчина на Пражской, 11 несколько дней назад.