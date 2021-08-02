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В Кудрово бронебойный Алёша разбил дверь головой. Это не первый его «подвиг»

Буйный Алёша с железным лбом совершает набеги на жилой комплекс в Кудрово

Жители Кудрово 2 августа опубликовали в соцсетях видеозапись похождений соседа-вандала. На кадрах мужчина сражается с дверью и, пусть не с первой попытки, но побеждает её.

47news выяснили, что камеры зафиксировали буйного жильца в подъезде дома № 11 по улице Пражской. На видео мужчина ведёт себя агрессивно, пытается пробить стекло двери головой. Получается не сразу, но стекло всё-таки трескается. Вандала не смутил ни объектив, ни возможность быть застуканным на месте происшествия. Сделав дело, он довольный собой вышел на улицу.

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Как рассказали 47news местные, в вандале они узнали жителя соседнего дома № 13 по имени Алёша. По их словам, он не первый раз совершает странные набеги в их ЖК. Уже не раз по его душу приезжала полиция. Об очередном подвиге Алексея стало известно сегодня, 2 августа, в День ВДВ. Но его подъездное лихачество не имеет никакого отношения к празднику десантников. Куролесил мужчина на Пражской, 11 несколько дней назад.

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Комментарии (11)

AlBerkut
Учитесь блохеры, как правильно раскручиваться, уже и в новостях видео! 😂😂😂😂
Cвифт
.... почему не имеет ?))) .... может он просто готовился к празднику.
Nicky
Алёша похож на отсталого.
Почему жильцы не отселили Алёшу ближе к помойке?
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