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Полиция проверяет ролик, на котором блогер везет по Москве привязанную к крыше «Бентли» девушку

Сотрудники ГИБДД начали проверку после публикации в соцсетях ролика, на котором по Москве едет «Бентли» с привязанной к нему девушкой. Об этом 2 августа сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции столицы.

Ролик опубликовал блогер Сергей Косенко, на него подписаны 5 млн пользователей. Судя по записям в его сторис, он выполняет какие-то «задания», одним из которых было привязать его девушку, блогера Ирину Дрожь, к крыше «Бентли» и прокатить по Москве. При этом она еще была пристегнута наручниками к самому Косенко, который сидел за рулем. Автомобиль, как уточнил блогер, принадлежит не ему, а другому человеку. По информации РЕН ТВ, владелец «Бентли» не оплатил 68 штрафов на 78 500 рублей.

Любопытно, что Косенко, судя по всему, подобными роликами пытается привлечь аудиторию к своим «курсам успеха». Любитель покатать привязанных девушек на чужом «Бентли» предлагает научить, как стать миллионером.

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Комментарии (8)

260847121
Господи, ну что такого? Попросила девушка парня: "Можно я НА твоем Бентли прокачусь?"
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.... с жиру бесятся ?)))
Danik
Не пора ли этих блохеров собрать в одну тюрягу или психушку?
Заодно проверить их подписчиков на психологическое здоровье!
Дебилизм из зомбоящика и интернета просто удручает. Такое впечатление, что до масс-медиа и власти добрались в лучшем случае умственно неполноценные индивидуумы!
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