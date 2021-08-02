Сотрудники ГИБДД начали проверку после публикации в соцсетях ролика, на котором по Москве едет «Бентли» с привязанной к нему девушкой. Об этом 2 августа сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции столицы.



Ролик опубликовал блогер Сергей Косенко, на него подписаны 5 млн пользователей. Судя по записям в его сторис, он выполняет какие-то «задания», одним из которых было привязать его девушку, блогера Ирину Дрожь, к крыше «Бентли» и прокатить по Москве. При этом она еще была пристегнута наручниками к самому Косенко, который сидел за рулем. Автомобиль, как уточнил блогер, принадлежит не ему, а другому человеку. По информации РЕН ТВ, владелец «Бентли» не оплатил 68 штрафов на 78 500 рублей.