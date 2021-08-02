В ночь на 2 августа в возрасте 55 лет скончался режиссер Олег Флянгольц. Об этом сообщает портал «Репродуктор», а также официальный паблик группы «Алиса» в соцсетях.
По предварительной информации, он умер от остановки сердца. Флянгольц прославился клипами для групп, вышедших из Ленинградского рок-клуба: «Алисы», Tequilajazzz, «ДДТ», «Колибри» и многих других. Теснее всего сотрудничал с «Алисой», снял документальный фильм «Алиса 30», приуроченный к юбилею группы. Также снял фильм по мотивам песен Виктора Цоя «Просто хочешь ты знать». В 2011-м получил главный приз фестиваля «Кинотавр» за фильм «Безразличие».