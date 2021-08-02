Участок федеральной трассы Джубга — Сочи, неподалеку от поселка Дагомыс, присыпало арбузами.
Как сообщает 2 августа местное издание SochiNews, фуру, гружённую бахчевой культурой, занесло на повороте. От удара о дорожное ограждение створки грузового отсека открылись, и на дорогу вывалились сотни арбузов. Многие из них разбились, те что уцелели, по словам очевидцев, были подобраны водителями проезжавших мимо машин.
Увидевшие сочную кашу высказали удивление. «Ну и что здесь происходит? Перевернулся фура-мура, арбузы все [рассыпались]», — комментирует видео сочувствующий голос за кадром.
По предварительной информации, человеческих жертв нет.