Томская полиция начала проверку после видео, в котором полуголых девушек выпороли крапивой

Полиция в Томске начала проверку после публикации видео, на котором двух связанных за руки девушек неизвестные мужчины хлещут крапивой. Порку снимали на телефоны двое.



«По размещенной в сети Интернет видеозаписи сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — информирует 2 августа томское УМВД.



Судя по записи, порка проходила в частном дворе Томска. Участники ролика, видимо, не учли, что их территория отлично просматривается с балконов соседнего многоэтажного дома.

