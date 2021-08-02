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Томская полиция начала проверку после видео, в котором полуголых девушек выпороли крапивой

Полиция в Томске начала проверку после публикации видео, на котором двух связанных за руки девушек неизвестные мужчины хлещут крапивой. Порку снимали на телефоны двое.

«По размещенной в сети Интернет видеозаписи сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — информирует 2 августа томское УМВД.

Судя по записи, порка проходила в частном дворе Томска. Участники ролика, видимо, не учли, что их территория отлично просматривается с балконов соседнего многоэтажного дома.

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Комментарии (5)

261933551
Какие девушки? Здоровые тëтки
Cвифт
.... дичь какая-то, явно просто унижали ибо не били и снимали похоже для шантажа.
hmkv
Мужчины неизвестные. А девушки, получается, известные.
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