Как сообщает 47news, в понедельник около шести вечера в полицию сообщили о том, что у дома 11 по улице Новой в Янино трое в военной форме избивают прохожего, наносят удары, в том числе, ногами по голове. На опубликованных кадрах в руках одного из нападавших видно что-то похожее на автомат.

После экзекуции агрессоры уходят, оставив избитого лежать под дождём на асфальте.