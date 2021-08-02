Трое мужчин с автоматом ногами избили человека во Всеволожском районе Ленобласти. Видео появилось в соцсетях 2 августа.
Как сообщает 47news, в понедельник около шести вечера в полицию сообщили о том, что у дома 11 по улице Новой в Янино трое в военной форме избивают прохожего, наносят удары, в том числе, ногами по голове. На опубликованных кадрах в руках одного из нападавших видно что-то похожее на автомат.
После экзекуции агрессоры уходят, оставив избитого лежать под дождём на асфальте.
Как сообщили 47news очевидцы, троица в конце концов была задержана полицией. В ЗВО и Росгвардии сообщили, что инцидентов с военнослужащими не фиксировалось. Есть вероятность, что нападавшие отмечали день ВДВ.