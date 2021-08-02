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Под Петербургом компания одетых в военную форму мужчин избила ногами прохожего

Фото: скриншот видео группы ВК «Подслушано в Янино»
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Трое мужчин с автоматом ногами избили человека во Всеволожском районе Ленобласти. Видео появилось в соцсетях 2 августа.

Как сообщает 47news, в понедельник около шести вечера в полицию сообщили о том, что у дома 11 по улице Новой в Янино трое в военной форме избивают прохожего, наносят удары, в том числе, ногами по голове. На опубликованных кадрах в руках одного из нападавших видно что-то похожее на автомат.

После экзекуции агрессоры уходят, оставив избитого лежать под дождём на асфальте.

Как сообщили 47news очевидцы, троица в конце концов была задержана полицией. В ЗВО и Росгвардии сообщили, что инцидентов с военнослужащими не фиксировалось. Есть вероятность, что нападавшие отмечали день ВДВ.

Фото: скриншот видео группы ВК «Подслушано в Янино»

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Комментарии (10)

dragvs
А какое отношение имеют алкаши с муляжом автомата к ВДВ?
260602101
Прохожий не сумел быстро и четко ответить на вопрос " А ты слуужил "?
Михаил Петров-Водкин
Бухие ветераны горячих точек наткнулись на одинокого бывшего жителя такой точки
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