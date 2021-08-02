Власти Ленобласти раскрыли процент заболевших коронавирусом после вакцинации

Лишь один человек из ста заболел коронавирусом после вакцинации, но никто из 424 тысяч привитых не попал в реанимацию. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

«По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, лишь у 1,2% прошедших вакцинацию жителей зафиксировали коронавирус, при этом на реанимационных койках нет ни одного человека, ранее сделавшего прививку. Как правило, у привитых заболевших наблюдается легкое и бессимптомное течение болезни, почти все они лечатся амбулаторно», — рассказали власти региона.

