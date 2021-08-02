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Власти Ленобласти раскрыли процент заболевших коронавирусом после вакцинации

Всего 1,2% вакцинированных жителей Ленобласти подхватили ковид

Лишь один человек из ста заболел коронавирусом после вакцинации, но никто из 424 тысяч привитых не попал в реанимацию. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

«По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, лишь у 1,2% прошедших вакцинацию жителей зафиксировали коронавирус, при этом на реанимационных койках нет ни одного человека, ранее сделавшего прививку. Как правило, у привитых заболевших наблюдается легкое и бессимптомное течение болезни, почти все они лечатся амбулаторно», — рассказали власти региона.

Повторно привились уже больше полутора тысяч жителей Ленобласти, более 300 тысяч человек завершили цикл вакцинации.

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Комментарии (10)

vader
Опять манипуляции со статистикой, сознательные или несознательные. Дело в том, что по мере того, как вирус распространяется, процент заболевших будет только расти, поскольку это накопительная сумма. Где-нибудь в пределе мы, возможно, увидим и 50% и даже 80% заболевших. Спросите любого встречного, болел ли он гриппом хоть раз в жизни - получите около 100% "заболевших" на интервале лет 50.

Поэтому интересно лишь количество одновременно болеющих на данный момент. Причем отдельно - вакцинированных и невакцинированных. Вот тогда эта величина и покажет эффективность вакцинации.
covid19
а там выше статья про смерти среди вакцинированных, наверное поэтому они не попадают на койки в реанимации, а сразу в морг?
alexpv
Слушайте, они же сами фактически крамольные цифры опубликовали.
Смотрите, процент заболевших коронавирусом по России около 4%.
А в статье говорится,что случайным образом некая выборка людей, сделавших прививку заболела в 1,7% своего числа.
То есть по крайней мере из этих цифр следует, что вероятность заболеть после прививки снижается не в 20 раз, как тут кто-то говорил, а в лучшем случае в 2..2,5 раза.
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