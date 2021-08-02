FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
73.02р86.77р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Генконсульство РФ: В аварии с автобусом в Анталье погибли трое россиян

Генеральное консульство России в турецкой провинции Анталья уточнило данные о жертвах аварии с автобусом, который перевозил туристов.

«2 августа в районе Манавгата около 18:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра», — говорится в сообщении дипмиссии.

В компании «Интурист» добавили, что из 22 пассажиров 9 — дети, в связи с происшествием открыта горячая линия, пишет ТАСС.

На место происшествия выехал сотрудник Генконсульства РФ.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Coulthard
Пристёгиваться надо, особенно в этих турциях и египтах с их "водителями". Даже в более цивилизованных странах всегда пристёгиваюсь в автобусах, многие удивляются почему-то.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний