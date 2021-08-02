Генконсульство РФ: В аварии с автобусом в Анталье погибли трое россиян

Генеральное консульство России в турецкой провинции Анталья уточнило данные о жертвах аварии с автобусом, который перевозил туристов.
«2 августа в районе Манавгата около 18:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра», — говорится в сообщении дипмиссии.
В компании «Интурист» добавили, что из 22 пассажиров 9 — дети, в связи с происшествием открыта горячая линия, пишет ТАСС.
На место происшествия выехал сотрудник Генконсульства РФ.