Необычно завершились соревнования прыгунов в высоту на Олимпиаде в Токио 2 августа. Организаторы объявили золотыми медалистами сразу двух спортсменов — итальянца Джанмарко Тамбери и Моатаза Эсса Баршима из Катара.



Оба легкоатлета прыгнули на 2,37 метра, и оба использовали одинаковое количество попыток. судьи приняли решение отдать золото обоим спортсменам. Когда к ним подошел судья, чтобы решить, что делать дальше, между ними состоялся такой разговор:

— А можно нам два золота?

— Решайте. Если вы так хотите!