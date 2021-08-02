Необычно завершились соревнования прыгунов в высоту на Олимпиаде в Токио 2 августа. Организаторы объявили золотыми медалистами сразу двух спортсменов — итальянца Джанмарко Тамбери и Моатаза Эсса Баршима из Катара.
Оба легкоатлета прыгнули на 2,37 метра, и оба использовали одинаковое количество попыток. судьи приняли решение отдать золото обоим спортсменам. Когда к ним подошел судья, чтобы решить, что делать дальше, между ними состоялся такой разговор:
— А можно нам два золота?
— Решайте. Если вы так хотите!
Естественно, спортсмены были согласны.
The true essence of sportsmanship.— Gavan Reilly (@gavreilly) August 1, 2021
🇮🇹 Gianmarco Tamberi and 🇶🇦 Mutaz Barshim are approached about a high-jump tiebreaker jump-off… and agree to share the Olympic title.#Athletics #Tokyo2020 pic.twitter.com/HyyJU0MtT3
Бронзовую медаль завоевал белорус Максим Недосеков. Он показал тот же результат, но использовал больше попыток. Россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк заняли шестое и девятое место, соответственно. Акименко прыгнул на 2,33 метра, Иванюк — на 2,30 метра.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. После десятого дня соревнований сборная России занимает пятое место в медальном зачете.