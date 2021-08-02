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На Олимпиаде два лидирующих прыгуна отказались от дальнейшей борьбы. Тогда им вручили две золотые медали

Прыгунам с одинаковыми результатами дали две золотые медали в Токио

Необычно завершились соревнования прыгунов в высоту на Олимпиаде в Токио 2 августа. Организаторы объявили золотыми медалистами сразу двух спортсменов — итальянца Джанмарко Тамбери и Моатаза Эсса Баршима из Катара.

Оба легкоатлета прыгнули на 2,37 метра, и оба использовали одинаковое количество попыток. судьи приняли решение отдать золото обоим спортсменам. Когда к ним подошел судья, чтобы решить, что делать дальше, между ними состоялся такой разговор:

— А можно нам два золота?

— Решайте. Если вы так хотите!

Естественно, спортсмены были согласны.

Бронзовую медаль завоевал белорус Максим Недосеков. Он показал тот же результат, но использовал больше попыток. Россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк заняли шестое и девятое место, соответственно. Акименко прыгнул на 2,33 метра, Иванюк — на 2,30 метра.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. После десятого дня соревнований сборная России занимает пятое место в медальном зачете.

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Комментарии (5)

footballer13
А что, так можно было?
Bombaher
Раз никто не хотел победить, нужно было дать по серебру. Сразу бы захотели. И в перепрыжку двух бронзового могли бы включить, раз у него результат такой же.
Kot Piter
Я так понимаю, что попытки у них закончились.
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