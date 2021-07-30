На Киевском шоссе в Петербурге столкнулись КамАЗ и трактор. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», ДТП произошло около девяти вечера 30 июля.
Два большегруза не поделили дорогу на полосе Киевского шоссе в сторону Гатчины. Эвакуатор вытаскивает поврежденные машины из кювета.
Движение по трассе было ограничено из-за устранения последствий аварии. В сторону Гатчины оказались перекрыты две полосы из трех. «Яндекс.Карты» показывали пробку длиной в 9 километров на Киевском шоссе, однако, похоже, что она уже почти рассосалась.