На Киевском шоссе в Петербурге столкнулись КамАЗ и трактор. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», ДТП произошло около девяти вечера 30 июля.



Два большегруза не поделили дорогу на полосе Киевского шоссе в сторону Гатчины. Эвакуатор вытаскивает поврежденные машины из кювета.