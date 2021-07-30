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КамАЗ и трактор заблокировали движение из Петербурга в сторону Гатчины

На Киевском шоссе в Петербурге столкнулись КамАЗ и трактор. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», ДТП произошло около девяти вечера 30 июля.

Два большегруза не поделили дорогу на полосе Киевского шоссе в сторону Гатчины. Эвакуатор вытаскивает поврежденные машины из кювета.

Движение по трассе было ограничено из-за устранения последствий аварии. В сторону Гатчины оказались перекрыты две полосы из трех. «Яндекс.Карты» показывали пробку длиной в 9 километров на Киевском шоссе, однако, похоже, что она уже почти рассосалась.

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