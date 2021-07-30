Автомобиль крутился на месте и жег резину несколько минут. Водитель после заезда вернулся на площадь и даже поделился с очевидцем некоторыми подробностями. Так, под капотом машины, по его словам, 612 лошадиных сил, стоит она от 7 млн рублей. «Машина стоковая, с завода идет такая», — уточнил мужчина. И добавил, что за рулем с 2012 года. По его словам, выписывать такие кульбиты ему не страшно: «Я аккуратно, смотрю, чтобы детей рядом не было... Я-то что, много раз такое делал».