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«Много раз такое делал». «Мерседес» показал дрифт перед Александринским театром

«Мерседес» устроил дрифт возле Александринского театра в центре Петербурга

Водитель «Мерседеса» решил устроить дрифт в центре Петербурга — на площади прямо перед Александринским театром. Как рассказал читатель «Фонтанки», фигуры «высшего дрифт-пилотажа» «Мерседес» Е класса от AMG исполнял около половины девятого вечера 30 июля.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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Автомобиль крутился на месте и жег резину несколько минут. Водитель после заезда вернулся на площадь и даже поделился с очевидцем некоторыми подробностями. Так, под капотом машины, по его словам, 612 лошадиных сил, стоит она от 7 млн рублей. «Машина стоковая, с завода идет такая», — уточнил мужчина. И добавил, что за рулем с 2012 года. По его словам, выписывать такие кульбиты ему не страшно: «Я аккуратно, смотрю, чтобы детей рядом не было... Я-то что, много раз такое делал».

Читатель «Фонтанки»

Фото: Читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Danik
Ждем на Дворцовой! Может тогда у гибдд появится интерес к машине и водителю!
Skazochny
Мерседес изъять, продать, деньги на лечение детишек, водятла стерилизовать и на крайний север
AlBerkut
Новый уровень портов?
Выпендриться (будем цензурно) и всем, кто не видел, рассказать на Фонтанке?
Фъ, почём понтопроколот, какой тариф на рекламу? 😉
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