Как стало известно «Фонтанке», экстренные службы съехались к метро «Сенная площадь» незадолго до восьми часов вечера 30 июля. Причиной стал конфликт между жителем Петербурга и гостем из Краснодарского края, который закончился стрельбой.
По предварительным данным, горожанин ругался матом и не реагировал на замечания, его оппонент достал газовый пистолет.
Стрелявший уже объясняется с полицией. По его словам, молодого человека он заметил ещё у ТРЦ «ПИК». Тот будто бы шумел, бранился, толкнул пожилого человека. Несколько нелестных эпитетов в свой адрес услышал и житель Кубани, но ограничился тем, что рассказал о громком прохожем сотрудникам ППС на площади. Новая встреча не заставила себя ждать: со слов мужчины, петербуржца он заметил у входа в метро, тот якобы толкнул девушку с ребёнком.
Дальше — выстрел. Полицейским стрелявший уточнил, что, направляя газовый пистолет в сторону человека, был уверен: первый патрон — перцовый.
Пострадавшего забрала скорая с ожогом лица. Кроме первой помощи, его ждёт медицинское освидетельствование на предмет употребления запрещённых веществ.
В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержан 26-летний мужчина. «Установлено, что раненый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт, в результате чего второй мужчина выстрелил в него из газового пистолета», — добавили в ведомстве.