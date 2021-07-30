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На Сенной площади петербуржцу выстрелили в лицо «за неинтеллигентное поведение»

Жителя Петербурга госпитализировали вечером 30 июля после стрельбы у метро «Сенная площадь». По словам владельца пистолета, пострадавший не отличался интеллигентным поведением.

Как стало известно «Фонтанке», экстренные службы съехались к метро «Сенная площадь» незадолго до восьми часов вечера 30 июля. Причиной стал конфликт между жителем Петербурга и гостем из Краснодарского края, который закончился стрельбой.

По предварительным данным, горожанин ругался матом и не реагировал на замечания, его оппонент достал газовый пистолет.

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Стрелявший уже объясняется с полицией. По его словам, молодого человека он заметил ещё у ТРЦ «ПИК». Тот будто бы шумел, бранился, толкнул пожилого человека. Несколько нелестных эпитетов в свой адрес услышал и житель Кубани, но ограничился тем, что рассказал о громком прохожем сотрудникам ППС на площади. Новая встреча не заставила себя ждать: со слов мужчины, петербуржца он заметил у входа в метро, тот якобы толкнул девушку с ребёнком.

Дальше — выстрел. Полицейским стрелявший уточнил, что, направляя газовый пистолет в сторону человека, был уверен: первый патрон — перцовый.

Пострадавшего забрала скорая с ожогом лица. Кроме первой помощи, его ждёт медицинское освидетельствование на предмет употребления запрещённых веществ.

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержан 26-летний мужчина. «Установлено, что раненый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт, в результате чего второй мужчина выстрелил в него из газового пистолета», — добавили в ведомстве.

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Комментарии (11)

Olaaa
Когда нужны сотрудники органов правопорядка - их как всегда нет нигде!
Зато как молодежь на митингах калечить - так всем составом тут как тут!
Прожиратели наших налогов!
Rambovski
У полицаев маски запотели.
Яхта
Где ппс, где росгвардия?
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