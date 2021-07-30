Как стало известно «Фонтанке», экстренные службы съехались к метро «Сенная площадь» незадолго до восьми часов вечера 30 июля. Причиной стал конфликт между жителем Петербурга и гостем из Краснодарского края, который закончился стрельбой.



По предварительным данным, горожанин ругался матом и не реагировал на замечания, его оппонент достал газовый пистолет.

