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Роскомнадзор заблокировал сайт центра «Досье», публиковавшего расследования

Сайт расследовательского медиацентра «Досье» заблокирован Роскомнадзором по решению Таганского суда.

«Никаких требований или уведомлений нам не присылали, поэтому формальную причину блокировки мы не знаем», — сообщается в Telegram-канале «Досье» 30 июля.

Помимо этого, Генпрокуратура внесла в реестр запрещенных сайтов страницу «Дело Шестуна» из доклада «Лубянская Федерация».

В организации отметили, что на их работе блокировка сайта никак не отразится.

Центр «Досье» — некоммерческий проект Михаила Ходорковского. Своей целью, согласно информации на сайте, он ставит содействие формированию правового государства и гражданского общества в России.

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Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Пропустил. Как там, роскомнадзор добился вывода Соловьёва в топы ютубки?
Набеглов
Фонтанка, а почему бы вам не указывать фамилии этих судей? Они ведь не стесняются своей работы?
Skazochny
трусливая оккупационная власть
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