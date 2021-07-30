Пожар произошёл в жилой пятиэтажке во Фрунзенском районе Петербурга 30 июля. Единственным обитателем квартиры в этот момент был кот, пропасть ему не дали.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Лиговском проспекте, 183 поступил на пульт дежурного в четыре часа после полудня. На места выехали три пожарных расчёта.

«В 2-комнатной отдельной квартире выгорела обстановка на площади 5 кв. метров», — добавили в ведомстве.