Пожар произошёл в жилой пятиэтажке во Фрунзенском районе Петербурга 30 июля. Единственным обитателем квартиры в этот момент был кот, пропасть ему не дали.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Лиговском проспекте, 183 поступил на пульт дежурного в четыре часа после полудня. На места выехали три пожарных расчёта.
«В 2-комнатной отдельной квартире выгорела обстановка на площади 5 кв. метров», — добавили в ведомстве.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
От поступления заявки до ликвидации пожара — менее получаса. Пострадавших среди людей нет. История спасения погорельца едва не осталась за кадром. По словам очевидцев, из квартиры на пятом этаже вынесли рыжего кота.
«Один из спасателей снял свою маску и дал коту надышаться кислородом. Ещё он обтирал и поил его водой, которую принесли жильцы с первого этажа и другой коллега», — рассказал «Мегаполису» автор видео. Позже спасённого забрала подоспевшая к дому хозяйка.