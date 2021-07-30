В доме № 35 на улице Кораблестроителей петербуржцы уже неделю живут с открытыми окнами. Свежий воздух стал необходимостью после того, как подвалы пяти парадных затопило водой с фекалиями.

Как сообщила читательница «Фонтанки» Ольга 30 июля, едкий запах экскрементов распространился по всей многоэтажке. Виной тому — «бульон» из органики, туалетной бумаги и предметов женской гигиены в помещениях под первыми этажами. Войти туда можно разве что в резиновых сапогах: уровень воды достигает щиколоток.

Фото: Читательница «Фонтанки» Фото: Читательница «Фонтанки» Фото: Читательница «Фонтанки» Поделиться Поделиться







«Я живу на 14-м этаже в восьмой парадной, у нас все сухо, но запах из подвала в соседней парадной доходит и до нас. Соседи подают заявки уже неделю, но управляющая компания не объясняет, что случилось. Мне сказали: "Кроме Вас никто не жалуется". Это у них коронная фраза», — сказала Ольга.

Читательница «Фонтанки»