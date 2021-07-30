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В доме на Кораблестроителей подвалы затопил «бульон» из фекалий, туалетной бумаги и прокладок. Местные жалуются на бездействие УК

В доме № 35 на улице Кораблестроителей петербуржцы уже неделю живут с открытыми окнами. Свежий воздух стал необходимостью после того, как подвалы пяти парадных затопило водой с фекалиями.

Как сообщила читательница «Фонтанки» Ольга 30 июля, едкий запах экскрементов распространился по всей многоэтажке. Виной тому — «бульон» из органики, туалетной бумаги и предметов женской гигиены в помещениях под первыми этажами. Войти туда можно разве что в резиновых сапогах: уровень воды достигает щиколоток.

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«Я живу на 14-м этаже в восьмой парадной, у нас все сухо, но запах из подвала в соседней парадной доходит и до нас. Соседи подают заявки уже неделю, но управляющая компания не объясняет, что случилось. Мне сказали: "Кроме Вас никто не жалуется". Это у них коронная фраза», — сказала Ольга.

Читательница «Фонтанки»

Упомянутую многоэтажку обслуживает управляющая компания «Дом СПб». Читательница отправляла заявку с просьбой избавить от зловония еще 26 июля, тогда, не зная его точной причины, она попросила осмотреть и при необходимости обработать чердак, подвал и мусоропровод.

«Мне сказали, что заявка выполнена, они устранили засор канализации. Но запах никуда не делся и по сей день. Сегодня я снова отправила заявку, сказали, что рассматривать ее будут только в понедельник во второй половине дня», — добавила Ольга.

В УК «Дом СПб» «Фонтанке» сообщили, что на данный момент информации о причинах затопления в парадных у них нет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

gorizont_sobytiy
Как же ретранслирующие эти «новости» журналисты любят чернуху и натурализм
Василий Марущак
А кому не нравится россия, валите нахрен в свою гейропу.
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260569221
Беглова отправить убирать
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