Скончался адвокат Вадим Никулин, участвовавший в процессе по делу Ефремова

Как сообщил 30 июля «Фонтанке» юрист Андрей Алешкин, ушел из жизни адвокат Вадим Никулин. Он представлял интересы гражданской жены Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был актер Михаил Ефремов.
По его словам, Никулин умер в ночь на 29 июля. Юриста обнаружила мертвым дома его супруга.
«У нас процесс был, он на него не пришел, поэтому я позвонил ему узнать, что случилось. Ответила жена и сказала, что он скоропостижно скончался. С ее слов, "легли спать вместе, проснулась одна"», — заявил Алешкин.
Юрист рассказал, что его коллегу забрали в морг, а сегодня его тело направили в Саратов, чтобы захоронить. Алешкин добавил, что, по словам супруги Никулина, которая уже получила заключение о смерти, причиной стала сердечная недостаточность.
Вадим Никулин был адвокатом Ирины Стерховой, которая через суд добивалась признать ее потерпевшей по делу о смерти гражданского мужа Сергея Захарова. Он находился за рулем фургона, в который на автомобиле врезался пьяный актер Михаил Ефремов. Как писала «Фонтанка», изначально артиста приговорили к 8 годам колонии общего режима, затем срок сократили до 7,5 лет.