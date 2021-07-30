Скончался адвокат Вадим Никулин, участвовавший в процессе по делу Ефремова

Как сообщил 30 июля «Фонтанке» юрист Андрей Алешкин, ушел из жизни адвокат Вадим Никулин. Он представлял интересы гражданской жены Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был актер Михаил Ефремов.



По его словам, Никулин умер в ночь на 29 июля. Юриста обнаружила мертвым дома его супруга.



«У нас процесс был, он на него не пришел, поэтому я позвонил ему узнать, что случилось. Ответила жена и сказала, что он скоропостижно скончался. С ее слов, "легли спать вместе, проснулась одна"», — заявил Алешкин.

