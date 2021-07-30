Россия сменила комиссара павильона на Венецианской биеннале. В биографии — работа с Christie’s

Новым комиссаром павильона России на Венецианской биеннале на ближайшие восемь лет назначена Анастасия Карнеева. Об этом 30 июля сообщили в Минкульте.

Карнеева сменила на посту директора Фонда современного искусства V-A-C Терезу Иароччи Мавику. Та, в свою очередь, возглавит рабочую группу российского павильона и займётся объединением «творческих людей, которые будут привлекаться для создания проектов российского участия в биеннале».

Как писала газета «Ведомости», Карнеева — дочь топ-менеджера «Ростеха» Николая Волобуева. Согласно информации на сайте компании «Smart Art», основанной Анастасией в 2016 году вместе с Екатериной Винокуровой, новый комиссар смотра больше шести лет занималась развитием аукционного дома Christie’s в России. В 2008 году Карнеева открыла первое московское представительство и за несколько лет сформировала клиентскую базу.



«Уверена, её профессиональные контакты в мире искусства позволят разнообразить российское участие», — отметила министр культуры Ольга Любимова.

Как ранее рассказывала новый комиссар в одном из интервью, она сама собирает современное искусство. При этом тщательно изучает творчество художников, с которыми планирует сотрудничать, и не может назвать себя импульсивным коллекционером.

«Но даже при таком рациональном подходе основной критерий для меня — это эмоция, которую работы во мне вызывают, — добавила Карнеева. — Я покупаю произведения, которые хочу видеть каждый день. У меня много российских художников — Павел Пепперштейн, Сергей Братков и, конечно, те, кого мы [фонд Smart Art. — Прим. ред.] представляем: Сергей Сапожников, Дарья Иринчеева, Света Шуваева, Алексей Булдаков, Настя Потемкина, Арсений Жиляев и другие», — перечислила предпочтения она.

Павильон России на биеннале появился в 1914 году, он был построен по проекту архитектора Алексея Щусева. Весной 2021 года здание реконструировали. Как теперь сказала Карнеева, площадке предстоит «переосмыслить свою роль» и пережить «функциональную реструктуризацию». Известно, что проект для российского павильона Венецианской биеннале 2022 года уже сейчас создают художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева. Тема смотра — «Молоко снов».

