Прокуратура оценила «коронавирусный приступ» блогера Джаборова в метро на четыре года колонии

Как сообщает 30 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы, гособвинитель потребовал приговорить блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова к четырем годам колонии за пранк с имитацией приступа коронавируса в метро.



Джаборову вменяют хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Для двух его друзей, которые также участвовали в розыгрыше, обвинение просит по три года колонии общего режима.



Приговор будет оглашен 2 августа.

Видео с пранком появилось в соцсетях в феврале 2020 года, когда COVID-19 только набирал обороты, но в России случаев еще не выявили. Джаборов в вагоне московского метро упал и начал изображать приступ озноба. Его друзья кричали, что у мужчины коронавирус, тем самым ввергая пассажиров в ужас и заставляя их выбегать на платформу, толкая друг друга.

