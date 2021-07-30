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Прокуратура оценила «коронавирусный приступ» блогера Джаборова в метро на четыре года колонии

Блогер Кароматулло Джаборов, имитировавший симптомы COVID-19 в вагоне, может лишиться свободы на четыре года. Вслед за ним в колонию хотят отправить двух его друзей.

Как сообщает 30 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы, гособвинитель потребовал приговорить блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова к четырем годам колонии за пранк с имитацией приступа коронавируса в метро.

Джаборову вменяют хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Для двух его друзей, которые также участвовали в розыгрыше, обвинение просит по три года колонии общего режима.

Приговор будет оглашен 2 августа.

Видео с пранком появилось в соцсетях в феврале 2020 года, когда COVID-19 только набирал обороты, но в России случаев еще не выявили. Джаборов в вагоне московского метро упал и начал изображать приступ озноба. Его друзья кричали, что у мужчины коронавирус, тем самым ввергая пассажиров в ужас и заставляя их выбегать на платформу, толкая друг друга.

Через несколько дней блогер был задержан и отправлен в СИЗО, где ему пришлось проходить карантин.

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Комментарии (6)

Oleg_I
4 года за стеб. В России меня уже ничто не удивляет. Наглухо долбанутая страна.
Steam
Хорошо шутканул.
Жду его новых шуток, года через четыре
Dimitry Antonov
Не был бы блогером, ничего бы ему не было. По ходу дела, власти усмотрели особую общественную опасность, в том числе, для себя любимых, в этих самых блогерах. А то глядишь, сегодня никому не нужный блогер, а завтра от него такой большой геморрой происходит...
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