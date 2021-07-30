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Под мольбу прекратить и плач ребенка водитель «Лады» на юге Петербурга кулаками пытался объяснить участнику аварии, на чьей стороне правда

На Славы из-за мелкого ДТП собралась пробка

Небольшое ДТП спровоцировало скандал во Фрунзенском районе Петербурга. Пока участники с помощью кулаков пытались выяснить отношения, за ними скопилась пробка, а в салоне одного из автомобилей заливался плачем ребенок.

Видео с места аварии 30 июля опубликовано в группе «ДТП и ЧП». Как объясняет автор, в резко затормозившую у перекрестка с Бухарестской «Ладу» сзади врезался «Фольксваген».

На вид машины целы, но водитель «Лады» был чрезмерно раздосадован. Выразить свои эмоции он пытался с помощью криков и выпадов с кулаками, пылу сцене добавляла его спутница. Второй водитель в драку не вступал и от ударов уворачивался. Меньше всех ситуация понравилась ребенку, вероятно, сыну скандальной парочки. Из салона доносился истошный плач. Другие участники дорожного движения тоже не поняли эмоций водителя «Лады» — из-за стычки на проспекте образовался затор.

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Комментарии (11)

Zloi_prohozhiy
к семейке дег?нератов на Ларгусе давно пора органы опеки направить
265982215
когда вы наконец то , дадите свободу таджикам и возьмете на работу человека , владеющего русским языком ?
кто-то страшный
Таз это диагноз.
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