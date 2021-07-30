В Сочи открыли первый в России санаторий для слонов

Как сообщает 30 июля РИА Новости со ссылкой на главного организатора парка Екатерину Дементьеву, первый в России санаторий, предназначенный для реабилитации цирковых слонов, открылся в селе Ахтырь в Адлерском районе.



Первыми обитателями необычного пансионата стали слонихи Претти и Марго. По словам Дементьевой, в следующем сезоне там планируют создать «целый парк слонов».

