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В Сочи открыли первый в России санаторий для слонов

У слонов появился собственный пансионат. Он поможет размножению животных на территории России.

Как сообщает 30 июля РИА Новости со ссылкой на главного организатора парка Екатерину Дементьеву, первый в России санаторий, предназначенный для реабилитации цирковых слонов, открылся в селе Ахтырь в Адлерском районе.

Первыми обитателями необычного пансионата стали слонихи Претти и Марго. По словам Дементьевой, в следующем сезоне там планируют создать «целый парк слонов».

«Идея заключается в том, чтобы размножать слонов на территории Российской Федерации», — рассказала Дементьева.

Инициатива создания санатория принадлежит дрессировщику Андрею Дементьеву-Корнилову и Росгосцирку. Все желающие могут посетить парк до 1 сентября.

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Комментарии (3)

Nat_May
Ой, а в Праскавеевке, разве не для слонов апарты строили????🤔
265947515
А чего так задержались? Россия ведь родина слонов, так ведь?
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