«Они не предназначены для водных процедур». Водоканал Петербурга на День ВДВ грозится отключением фонтанов

Охрана фонтанов будет усилена 2 августа, в День Воздушно-десантных войск. Масштабный праздник в Петербурге отменил коронавирус.

Как сообщает Водоканал, в районы, на территории которых стоят фонтаны, предприятие отправило письма с просьбой заручиться поддержкой правоохранительных органов. Аварийные бригады предприятия будут объезжать самые крупные комплексы и, если празднующие из воды вылезать не пожелают, фонтаны выключать.

Водоканал также перечисляет риски: фонтаны не созданы для купания, вода в них не обеззараживается, а поврежденное оборудование стоит дорого.