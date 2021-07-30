FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +19
73.19р86.86р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
5
Печать

«Они не предназначены для водных процедур». Водоканал Петербурга на День ВДВ грозится отключением фонтанов

Водоканал просит полицейского подкрепления на День ВДВ

Охрана фонтанов будет усилена 2 августа, в День Воздушно-десантных войск. Масштабный праздник в Петербурге отменил коронавирус.

Как сообщает Водоканал, в районы, на территории которых стоят фонтаны, предприятие отправило письма с просьбой заручиться поддержкой правоохранительных органов. Аварийные бригады предприятия будут объезжать самые крупные комплексы и, если празднующие из воды вылезать не пожелают, фонтаны выключать.

Водоканал также перечисляет риски: фонтаны не созданы для купания, вода в них не обеззараживается, а поврежденное оборудование стоит дорого.

Между тем в Смольном отметили, что масштабных торжеств в городе не планируется из-за коронавируса. «2 августа горожанам и туристам советуют воздержаться от посещения мемориальных и памятных мест во избежание скоплений большого количества людей», — отметили в комитете по печати.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Zloi_prohozhiy
надо не угрожать, а взять и отключить.
Skazochny
то есть парады форумы и пр мракобесие можно, 2 августа нет) посмотрим как будут потеть забрало, это вам не бабульку пнуть
Danik
Что и парада не будет? Не, ну это совсем не праздник!
Поднять из Пулково пару бортов и выбросить десантуру куда-нибудь в сельскую глушь. Пусть выбираются и демонстрируют навыки!)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний