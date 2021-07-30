«Они не предназначены для водных процедур». Водоканал Петербурга на День ВДВ грозится отключением фонтанов

Охрана фонтанов будет усилена 2 августа, в День Воздушно-десантных войск. Масштабный праздник в Петербурге отменил коронавирус.
Как сообщает Водоканал, в районы, на территории которых стоят фонтаны, предприятие отправило письма с просьбой заручиться поддержкой правоохранительных органов. Аварийные бригады предприятия будут объезжать самые крупные комплексы и, если празднующие из воды вылезать не пожелают, фонтаны выключать.
Водоканал также перечисляет риски: фонтаны не созданы для купания, вода в них не обеззараживается, а поврежденное оборудование стоит дорого.
Между тем в Смольном отметили, что масштабных торжеств в городе не планируется из-за коронавируса. «2 августа горожанам и туристам советуют воздержаться от посещения мемориальных и памятных мест во избежание скоплений большого количества людей», — отметили в комитете по печати.