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«Иногда они даже кричали». Биограф Меркель рассказала о переговорах канцлера с Путиным

Путин и Меркель откровенно общались друг с другом, а иногда даже кричали

Журналист и историк Ральф Боллман в книге про биографию Ангелы Меркель рассказал, как немецкий канцлер общалась с российским президентом.

«Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали», — цитирует 30 июля книгу Боллмана РИА Новости.

По его словам, в 2014 году канцлер звонила президенту РФ «десятки раз». Эти телефонные разговоры носили «характер дуэлей». Путин, по оценке Боллмана, много говорил во время переговоров. При этом российский лидер мог быть «очень эмоциональным» и «страстным». Меркель, в свою очередь, была «холоднее».

Историк указывает, что политики «научились уважать друг друга».

При этом Меркель не хотела сама ехать в Москву из-за отсутствия «шансов на успех». «Риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким», — пишет Боллман.

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Комментарии (6)

vivich
в какие моменты переходили с русского на немецкий и наоборот?
а когда в отказ уходили?
фрау тоже по-русски шпрехает, так что непоняток-то не было
да и "боди лэнгвидж" никто не отменял
Brevnault
Ну поговорили мужик с мужиком, покричали. Подумаешь...
f0ntan
По-крайней мере, разговоры Меркель с Путиным окружение Меркель понимало, ведь они друг с другом шпрехали по-немецки. Чего не скажешь про переговоры Меркель с американскими президентами, французским и прочим лидерами, где окружение Меркель нихт ферштейн
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