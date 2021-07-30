«Иногда они даже кричали». Биограф Меркель рассказала о переговорах канцлера с Путиным

Журналист и историк Ральф Боллман в книге про биографию Ангелы Меркель рассказал, как немецкий канцлер общалась с российским президентом.



«Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали», — цитирует 30 июля книгу Боллмана РИА Новости.

По его словам, в 2014 году канцлер звонила президенту РФ «десятки раз». Эти телефонные разговоры носили «характер дуэлей». Путин, по оценке Боллмана, много говорил во время переговоров. При этом российский лидер мог быть «очень эмоциональным» и «страстным». Меркель, в свою очередь, была «холоднее».