Специальный робот будет следить за тем, что читают пользователи в Интернете. От него не спрятаться ни в торговом центре, ни на автобусной остановке

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Роскомнадзор закупит мобильные системы для мониторинга «запрещенки» в публичных сетях Wi-Fi

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций намерена приобрести четыре автомобиля и установить на них мобильные комплексы мониторинга сетей сотовой связи. Одну из таких машин отправят в Петербург.

Надзорное ведомство планирует потратить 57 миллионов рублей на покупку четырех внедорожников Renault Duster, оснащенных мобильными комплексами мониторинга сетей сотовой связи и Wi-Fi. На соответствующую закупку 30 июля обратило внимание «МБХ-медиа».

Автомобили с установленными системами планируют направить в филиалы «Главного радиочастотного центра», занимающегося реализацией закона об изоляции Рунета. Они находятся в Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Мобильные комплексы будут сканировать публичные Wi-Fi-сети и проверять, доступны ли с них ресурсы, запрещенные Роскомнадзором. Они также умеют пеленговать обнаруженные сигналы и фиксировать состояние электромагнитной обстановки, выявлять источники радиоизлучений.

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Комментарии (17)

266063610
народ глушилки побежит покупать .или по старинке фольгой все заделает.
Набеглов
И обязательно внедорожники. Ведь всем известно что публичные wifi все сплошь вещают из лесов и болот.
265947515
Думаю будет как то так. Поступает разнарядка, надо изловить 5 иноагентов и раскрыть 3 заговора против конституционного строя (у нас это воровство). Берут людей и обвиняют в прочтении сайта Навального, типа мы запеленговали и вы теперь экстремист. Тут даже не имеет значения работает это чудо техники или нет, может там вообще никакой аппаратуры (всё украдено на стадии разработки). Суд даже не будет вас слушать что телефона нет, интернетом не умеете пользоваться. Ответ простой: "Нет оснований не доверять полиции", кстати, эту фразу надо выбить в граните на всех суда РФ. И никто вам не покажет материалы ОРМ, писать в таких бумагах можно что угодно, суд утвердит а больше их никто не увидит.
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