Специальный робот будет следить за тем, что читают пользователи в Интернете. От него не спрятаться ни в торговом центре, ни на автобусной остановке

Надзорное ведомство планирует потратить 57 миллионов рублей на покупку четырех внедорожников Renault Duster, оснащенных мобильными комплексами мониторинга сетей сотовой связи и Wi-Fi. На соответствующую закупку 30 июля обратило внимание «МБХ-медиа».

Автомобили с установленными системами планируют направить в филиалы «Главного радиочастотного центра», занимающегося реализацией закона об изоляции Рунета. Они находятся в Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Мобильные комплексы будут сканировать публичные Wi-Fi-сети и проверять, доступны ли с них ресурсы, запрещенные Роскомнадзором. Они также умеют пеленговать обнаруженные сигналы и фиксировать состояние электромагнитной обстановки, выявлять источники радиоизлучений.

