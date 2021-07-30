«Коммунистов России» не пустили на выборы в Законодательное собрание Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала в заверении списка кандидатов на выборах в Законодательное собрание партии «Коммунисты России». Решение приняли на заседании комиссии 30 июля.
Причиной отказа стало непредоставление партией полного комплекта документов для выдвижения. Как рассказала «Фонтанке» член горизбиркома Марина Жданова, представители партии идеально оформили документы для сдачи в избирком, но не принесли самого главного — нотариально заверенного свидетельства о регистрации партии.
Она добавила, что представители партии не отвечали на звонки петербургского избиркома, но были уведомлены о том, что принесли неполный комплект документов.
На выборы в петербургский парламент «Коммунисты России» собирались отправить список во главе с председателем партии, депутатом Заксобрания Ульяновской области Максимом Сурайкиным. Для регистрации списка партии нужно было также собрать 20 тысяч подписей избирателей.