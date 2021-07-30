«Коммунистов России» не пустили на выборы в Законодательное собрание Петербурга

Причиной отказа стало непредоставление партией полного комплекта документов для выдвижения. Как рассказала «Фонтанке» член горизбиркома Марина Жданова, представители партии идеально оформили документы для сдачи в избирком, но не принесли самого главного — нотариально заверенного свидетельства о регистрации партии.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала в заверении списка кандидатов на выборах в Законодательное собрание партии «Коммунисты России». Решение приняли на заседании комиссии 30 июля.

Она добавила, что представители партии не отвечали на звонки петербургского избиркома, но были уведомлены о том, что принесли неполный комплект документов.

На выборы в петербургский парламент «Коммунисты России» собирались отправить список во главе с председателем партии, депутатом Заксобрания Ульяновской области Максимом Сурайкиным. Для регистрации списка партии нужно было также собрать 20 тысяч подписей избирателей.