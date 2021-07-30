Лопнувшая на газоне труба размыла грунт на севере Петербурга. В яму провалились две машины

Два автомобиля пришлось вытаскивать из ямы на парковке в Приморском районе Петербурга. Их утянул «ручеек» на газоне.
Фото с места коммунальной аварии 30 июля публикуют в соцсетях очевидцы. Машины провалились в дыру на парковке у 33 дома по Комендантскому проспекту после полудня.
Яма образовалась в результате прорыва в нескольких метрах. Как рассказали «Фонтанке» в Водоканале, труба диаметром 30 см лопнула еще утром, вытекание локализовали и принялись за ремонт. Судя по всему, вода размыла грунт, и через несколько часов асфальт не выдержал веса автомобилей.
Водоканал обещает сделать всё возможное, чтобы возместить убытки автовладельцев. Машины из ямы уже вытащили.