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Лопнувшая на газоне труба размыла грунт на севере Петербурга. В яму провалились две машины

BMW и KIA провалились в яму с водой на Комендантском

Два автомобиля пришлось вытаскивать из ямы на парковке в Приморском районе Петербурга. Их утянул «ручеек» на газоне.

Фото с места коммунальной аварии 30 июля публикуют в соцсетях очевидцы. Машины провалились в дыру на парковке у 33 дома по Комендантскому проспекту после полудня.

Яма образовалась в результате прорыва в нескольких метрах. Как рассказали «Фонтанке» в Водоканале, труба диаметром 30 см лопнула еще утром, вытекание локализовали и принялись за ремонт. Судя по всему, вода размыла грунт, и через несколько часов асфальт не выдержал веса автомобилей.

Водоканал обещает сделать всё возможное, чтобы возместить убытки автовладельцев. Машины из ямы уже вытащили.

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