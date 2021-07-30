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Дорожные работы ограничат движение по трассе «Сортавала» под Петербургом

Участок «Сортавалы» рядом с КАД будет сужаться до 12 сентября из-за дорожных работ

С 9 августа по 12 сентября участок трассы А-121 «Сортавала» с нулевого по девятый километр (сразу после развязки с КАД) будут ремонтировать дорожные рабочие. Движение будет затруднено, предупредили 30 июля в пресс-службе территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части и замене деформационных швов в период с 09 августа по 05 сентября 2021 года будет попеременно перекрываться одна из двух полос движения в направлении Санкт-Петербурга (км 0+720 — км 9+584), а в период с 21 августа по 12 сентября 2021 года будет попеременно перекрываться одна из двух полос движения в направлении Сортавалы (км 4+733 — км 9+584). На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На этом участке всего четыре полосы движения, колейность планируют устранить на каждой из них. В зависимости от погоды график может измениться, работы планируется проводить в круглосуточном режиме.

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