FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +19
73.19р86.86р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

В Невском районе на земле для спортобъектов появилась свалка

Специалисты Росприроднадзора пришли в администрацию Невского района после того, как нашли склад с мусором на территории, предназначенной для спортивных объектов.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора 30 июля, сотрудники ведомства начали расследование в отношении администрации Невского района Петербурга после обнаружения незаконной свалки.

Горы мусора найдены на Октябрьской набережной на землях, предназначенных для размещения объектов физкультуры и спорта, рассказали в ведомстве. С жалобами на свалку обращались местные жители.

Северо-Западное управление Росприроднадзора

Северо-Западное управление Росприроднадзора

По информации Росприроднадзора, территория подконтрольна районной администрации, которая должна была пресекать складирование там мусора.

Эксперты ведомства произвели отбор проб. Образцы проверят на наличие тяжелых металлов, нефтепродуктов, бензапирена. После получения результатов будет принято решение по делу.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний