Как сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора 30 июля, сотрудники ведомства начали расследование в отношении администрации Невского района Петербурга после обнаружения незаконной свалки.
Горы мусора найдены на Октябрьской набережной на землях, предназначенных для размещения объектов физкультуры и спорта, рассказали в ведомстве. С жалобами на свалку обращались местные жители.
Северо-Западное управление Росприроднадзора
Северо-Западное управление Росприроднадзора
По информации Росприроднадзора, территория подконтрольна районной администрации, которая должна была пресекать складирование там мусора.
Эксперты ведомства произвели отбор проб. Образцы проверят на наличие тяжелых металлов, нефтепродуктов, бензапирена. После получения результатов будет принято решение по делу.