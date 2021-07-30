FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +19
73.19р86.86р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Университетская инфраструктура Петербурга сравнялась с уровнем тайваньского Синьчжу. До Лондона и Мюнхена каких-то 70 пунктов

Петербург вошел в сотню лучших студенческих городов мира

Специалисты британской компании Quacquarelli Symonds поставили российский мегаполис на 72-ю строчку рейтинга. В Петербурге их впечатлила невысокая стоимость обучения и насыщенная культурная жизнь.

Петербург занял 72-е место в рейтинге QS Best Student Cities — 2022, подготовленном английской компанией Quacquarelli Symonds, сообщает пресс-служба Смольного 30 июля.

Специалисты агентства высоко оценили культурную и ночную жизнь города, а также многочисленные предложения для студентов от работодателей.

Стоимость обучения в Петербурге назвали одной из самых невысоких. Для иностранцев она составляет 4 400 долларов в год.

Отметим, что британцы оценивали 115 городов мира по шести критериям. Особое внимание уделялось привлекательности региона, рейтингу вузов, их репутации и финансовой доступности.

В итоге на первой строчке рейтинга оказался Лондон, следом расположились Мюнхен, Сеул, Токио и Берлин. Среди российских городов, помимо Петербурга, в списке оказались Москва (25-е место), Томск (85) и Новосибирск (107).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

AlBerkut
Не доказано!
Скрывают! 😂😂😂😂😂
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний