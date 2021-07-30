Университетская инфраструктура Петербурга сравнялась с уровнем тайваньского Синьчжу. До Лондона и Мюнхена каких-то 70 пунктов

Петербург занял 72-е место в рейтинге QS Best Student Cities — 2022, подготовленном английской компанией Quacquarelli Symonds, сообщает пресс-служба Смольного 30 июля.



Специалисты агентства высоко оценили культурную и ночную жизнь города, а также многочисленные предложения для студентов от работодателей.



Стоимость обучения в Петербурге назвали одной из самых невысоких. Для иностранцев она составляет 4 400 долларов в год.



Отметим, что британцы оценивали 115 городов мира по шести критериям. Особое внимание уделялось привлекательности региона, рейтингу вузов, их репутации и финансовой доступности.

