Университетская инфраструктура Петербурга сравнялась с уровнем тайваньского Синьчжу. До Лондона и Мюнхена каких-то 70 пунктов

Петербург занял 72-е место в рейтинге QS Best Student Cities — 2022, подготовленном английской компанией Quacquarelli Symonds, сообщает пресс-служба Смольного 30 июля.
Специалисты агентства высоко оценили культурную и ночную жизнь города, а также многочисленные предложения для студентов от работодателей.
Стоимость обучения в Петербурге назвали одной из самых невысоких. Для иностранцев она составляет
Отметим, что британцы оценивали 115 городов мира по шести критериям. Особое внимание уделялось привлекательности региона, рейтингу вузов, их репутации и финансовой доступности.
В итоге на первой строчке рейтинга оказался Лондон, следом расположились Мюнхен, Сеул, Токио и Берлин. Среди российских городов, помимо Петербурга, в списке оказались Москва (25-е место), Томск (85) и Новосибирск (107).