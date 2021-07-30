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Российские шпажисты в финале Олимпиады уступили золото японцам

Завершились командные соревнования в мужской шпаге на Олимпиаде в Токио 30 июля. Россияне Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос стали серебряным призерами.

В финале они проиграла японцам со счетом 36:45.

В матче за третье место Южная Корея победила Китай — 45:42.

Для России медаль шпажистов стала 34-й на Олимпиаде в Токио. Из них 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. Отечественная команда продолжает удерживать четвертое место в медальном зачете сборных.

На третьей строчке расположилась сборная США (14 — 16 — 11), на второй — Японии (17 — 4 — 7), на первой — Китая (18 — 9 — 11).

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

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