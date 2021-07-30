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В аварии под Бокситогорском пять пострадавших и погибший. Людей пришлось вырезать из машин

Три автомобиля столкнулись на трассе под Бокситогорском

Пять человек, включая ребенка, пострадали во время аварии на 422 километре трассы, ведущей из Вологды к «Коле». Один из пассажиров погиб на месте.

Как сообщает 47news, «Ниссан», УАЗ и внедорожник Great Wall столкнулись около часа дня 30 июля. Спасателям пришлось резать металл, чтобы вытащить из искореженных машин людей. Погибла пассажирка «Ниссана», три человека в больнице, в том числе ребенок.

На трассе А-114 Вологда — Тихвин — трасса Р-21 «Кола» в районе 422 километра организовано реверсивное движение.

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