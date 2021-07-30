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«Отряд самоубийц» займется миссией навылет

В четверг, 5 августа, в прокат выходит «Отряд самоубийц. Миссия навылет» — продолжение одной из самых наглых, мрачных и стильных комиксовых саг студии DC. Если вдруг кто-то пропустил, «Отряд» — это хроника работы патентованных злодеев во благо человечества.

Фото: скриншот трейлера
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Состав героев знаком поклонникам жанра — Марго Робби играет бойкую преступницу-клоунессу Харли Квинн; Идрис Эльба — Бладспорта, того самого, который пытался убить Супермена. К этой компании добавились и новые персонажи — рестлеру Джону Сине досталась роль психованного террориста, а Питеру Капальди — образ злодея-телепата. Нашлось в фильме даже место ветерану Сильвестру Сталлоне — он, правда, в кадре не появляется, только озвучивает одного из членов отряда, не слишком многословную акулу-мутанта. По сюжету, вся эта банда получает задание: они должны добраться до секретной нацистской лаборатории, где до сих пор ставятся эксперименты над людьми, — и разрушить ее.

Работал над «Отрядом» Джеймс Ганн — опытнейший мастер комиксов, ранее приложивший руку ко второму «Тору», «Стражам галактики» и «Мстителям. Войне бесконечности». То есть можно быть уверенным, что новый «Отряд» получится остроумным и хлестким — ну и зрелищным, конечно.

18+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера

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