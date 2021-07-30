Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







В 2020 году проект был выдвинут от Красногвардейского района на конкурс «Твой город». Из-за активного участия жителей он получил премию «Собака.ру» за соучаствующее проектирование. Территорию левого берега Охты от моста Шаумяна до Уткина моста и обоих берегов Оккервиля от Уткина моста до Заневского моста начали благоустраивать в этом году. Часть средств выделит городской бюджет, часть — девелоперская компания AAG.

В проектной документации горожане видели клинкерную брусчатку, которую отстаивали и согласовали в комитете по градостроительству и архитектуре, но на место привезли обычный синий бетонный кирпич.

Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







В ответ на возмущение жительницы в социальной сети с официальной страницы Красногвардейского района ответили, что качество материала, наоборот, улучшилось. «В согласованном проекте комитета по градостроительству и архитектуре на странице 35 прописана раскладка плитки и цвет. Размер по проекту — 200 х 100 х 45, цвет синий. Производитель плитки не прописан, это запрещено действующим законодательством. Производитель работ приобрел плитку размерами 200 х 100 х 60. Качество используемой плитки не ухудшается, а, наоборот, улучшается. Плитка становится толще и прочнее», — сообщается в ответе.

Фото: Скриншот страницы vk.com Поделиться Поделиться







Но жителей такое объяснение не устроило, так как на другой материал они не соглашались. «Была заложена, согласована клинкерная брусчатка, а кладут бетонный кирпич. Администрация говорит, что замена позволительна, так как согласовывался только размер, а толщину плитки увеличили в большую сторону, и, значит, это улучшает ее качества, но это не так. Клинкерная прочнее, и именно она согласовывалась гражданами», — сказала Диана Петрова, которая знакома с проектом.

В администрации Красногвардейского района «Фонтанке» подтвердили, что в настоящее время заменена только плитка. Дело в том, уточнили там, что клинкерная брусчатка синего цвета у поставщиков отсутствует, а это могло привести к срыву работ по благоустройству. Была и другая причина — стоимость материала. «Плитка заменена в целях сокращения расходов и перераспределения высвободившихся средств, необходимых для полного завершения работ по благоустройству объекта. Из-за существенного подорожания строительных материалов и отсутствия дополнительного финансирования инвестором совместно с подрядной организацией было принято решение заменить клинкерную плитку на бетонную с покрытием гидрофобизатором. Качество используемой плитки не ухудшается, а стоимость существенно сократилась», — сказали в пресс-службе районной администрации. За счет средств казны закупается только спортивное оборудование, на которое, согласно конкурсной документации, выделили 20 млн рублей. Пешеходные коммуникации и дорожные покрытия оплачиваются другими участниками проекта. Всего на плитке инвестору удалось сэкономить около 900 тыс. рублей. Бетонный «аналог» обошелся ему в 3,18 млн рублей. «Фонтанка» обратилась за комментарием к инвестору проекта — компании AAG, но на момент публикации ответа не получила.

По словам жителей, которые были наиболее вовлечены в проект, они намерены обратиться в городскую прокуратуру.