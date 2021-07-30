Теплоэнергетики на следующей неделе будут тестировать трубы в половине районов Петербурга

Километры труб испытают на прочность теплоэнергетики в нескольких районах Петербурга. Где-то воду отключат на несколько дней.

Как сообщает ГУП ТЭК, с понедельника, 2 августа, испытания начнутся в Кировском, Красносельском и Московском районах. Во Фрунзенском проверять трубы будут 4 и 6 августа. 5-го числа ГУП осмотрит хозяйство в Невском районе. Свою часть этого района «Теплосеть Санкт-Петербурга» будет тестировать 3 августа, в этот же день без горячей воды останется часть жителей Центрального района. 4 и 5 августа компания проверяет трубы в Выборгском, Калининском и Красногвардейском районах. На этом испытания в городе «Теплосеть» заканчивает.