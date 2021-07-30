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Теплоэнергетики на следующей неделе будут тестировать трубы в половине районов Петербурга

Трубы в 9 районах Петербурга проверят на прочность

Километры труб испытают на прочность теплоэнергетики в нескольких районах Петербурга. Где-то воду отключат на несколько дней.

Как сообщает ГУП ТЭК, с понедельника, 2 августа, испытания начнутся в Кировском, Красносельском и Московском районах. Во Фрунзенском проверять трубы будут 4 и 6 августа. 5-го числа ГУП осмотрит хозяйство в Невском районе. Свою часть этого района «Теплосеть Санкт-Петербурга» будет тестировать 3 августа, в этот же день без горячей воды останется часть жителей Центрального района. 4 и 5 августа компания проверяет трубы в Выборгском, Калининском и Красногвардейском районах. На этом испытания в городе «Теплосеть» заканчивает.

Какие конкретно улицы и дома заденут испытания, можно посмотреть тут и тут.

Во время испытаний вероятны прорывы труб — давление увеличивается на 15% от обычной нормы. Кипяток не польется — температура воды 40 градусов, но находиться в зоне коммунальной аварии в любом случае опасно.

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Комментарии (4)

Alex000
Фонтаны идут на север.
Mimic
Воду на пару дней отключали для проверки давления, как и написано на сайте ТЭКа, а вот обещанного отключения на 12 дней на ППР - такого нет. Ошибка на сайте что ли?
265947515
Энергетики тестируют трубы. Это финал. Финал чего? Трубы все разорвёт и воды больше никогда не будет?
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