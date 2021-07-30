Как сообщает 30 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге иномарки в Приморском районе.
Пожар произошел в ночь на 29 июля во дворе дома 61 по Дибуновской улице. Сигнал о горящей «Шкоде Рапид» поступил от местных жителей. Автомобиль принадлежит 40-летнему жителю дома. По данным ГУ МЧС, у машины выгорел моторный отсек. Пожар потушили примерно за 20 минут.
Прибывшие на место полицейские изучили записи камер наблюдения и увидели, как за минуту до пожара к иномарке подходит мужчина, после чего авто загорается.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Задержали предполагаемого поджигателя уже на следующее утро у дома на Стародеревенской улице. В отношении 39-летнего подозреваемого заведено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются стражи порядка.