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Полицейские поймали поджигателя иномарки на Дибуновской. Мотивы пиромана пока неясны

«Шкода Рапид» горела ночью 29 июля во дворе дома на севере Петербурга. Предполагаемый виновник уже в руках правоохранителей.

Как сообщает 30 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге иномарки в Приморском районе.

Пожар произошел в ночь на 29 июля во дворе дома 61 по Дибуновской улице. Сигнал о горящей «Шкоде Рапид» поступил от местных жителей. Автомобиль принадлежит 40-летнему жителю дома. По данным ГУ МЧС, у машины выгорел моторный отсек. Пожар потушили примерно за 20 минут.

Прибывшие на место полицейские изучили записи камер наблюдения и увидели, как за минуту до пожара к иномарке подходит мужчина, после чего авто загорается.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Задержали предполагаемого поджигателя уже на следующее утро у дома на Стародеревенской улице. В отношении 39-летнего подозреваемого заведено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются стражи порядка.

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